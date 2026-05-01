Gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin emniyette devam ettiği kaydedilirken, Valilik 1 Mayıs'ın kent genelinde büyük ölçüde huzur içinde geçirildiğini ifade etti.

Bu gruplara yönelik emniyet birimlerince müdahale edildiği belirtilirken, saat 18.00 itibarıyla 575 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, bazı grupların alınan tedbir kararlarına uymayarak güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiği ifade edildi.

Kurallara uyan sendika, sivil toplum kuruluşları ve emekçilere teşekkür edilirken, etkinlikler süresince görev yapan güvenlik güçlerinin de özverili çalışmasına vurgu yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kutlamaların izin verilen alanlar olan Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı'nda coşkuyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kent genelinde alınan tedbirler çerçevesinde kutlandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Kadıköy ve Kartal'da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarının genel olarak huzur içinde geçtiğini, kurallara uymayan gruplara müdahale edildiğini açıkladı.

