Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturan NINOVA adlı gemide bulunan 8 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)'ne bağlı ekiplerinin kara tahlisiye operasyonuyla güvenli şekilde tahliye edildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturan NINOVA isimli gemide bulunan 8 kazazede personel, hızlı bir kurtarma operasyonuyla tahliye edildi.

KEGM ekiplerine bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) personeli, geleneksel 'varagele' sistemi kullanarak mürettebatı güvenli şekilde karaya ulaştırdı.

Operasyonu değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, kurtarma ekibinin zorlu koşullarda başarılı bir müdahale gerçekleştirdiğini belirtti. Ünüvar, Kıyı Emniyeti personelini 'tahlisiyeciler ve can yoldaşları' olarak nitelendirerek, 'En olumsuz şartlarda dahi bir can kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladılar. Osmanlı'dan bu yana gelen geleneği yaşatan vefakâr kahramanlar' ifadelerini kullandı.

Ünüvar, tüm ekibe teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kurtarma operasyonu, bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmadan tamamlandı.