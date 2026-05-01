Dünya, bugün “Emek ve Dayanışma Günü”nü kutluyor. Fabrikalardan plazalara, madenlerden limanlara kadar alın terinin değerini hatırlatan bir gün bu. Kökeni Haymarket Olayı’na dayanan 1 Mayıs, işçinin hakkını aradığı, emeğin görünür olduğu bir tarihsel miras. Ancak Türkiye’de, özellikle İstanbul’da yaşanan manzara, bu mirasla taban tabana zıt bir tablo çiziyor.

Daha gün doğmadan yollar kesiliyor, meydanlara çıkan arterler kapatılıyor. Şehrin kalbi adeta kilitleniyor. İşçiler, sendikalar, öğrenciler ve sivil toplum temsilcileri belirli noktalarda toplanmak istiyor; karşılarında ise barikatlar, çevik kuvvet hatları ve “geçiş yok” talimatı. Bu tablo artık istisna değil, neredeyse rutin.

Oysa 1 Mayıs, bir güvenlik sorunu değil; bir hak, bir ifade biçimi, bir toplumsal nefes alma günüdür. Devletin görevi, bu günü bastırmak değil, güvenli ve özgür bir şekilde yaşanmasını sağlamaktır. Fakat Türkiye’de her yıl aynı sahne kuruluyor: Önce yasaklar, sonra gerilim, ardından kaçınılmaz bir tırmanış. Bu döngü, kimseye bir şey kazandırmıyor; aksine toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştiriyor.

Taksim Meydanı ise bu tartışmanın merkezinde. Türkiye işçi hareketinin sembol alanı olan bu meydan, yıllardır 1 Mayıs’ta erişime kapatılıyor. Oysa tarihsel hafıza, mekânla birlikte anlam kazanır. Taksim’i işçiye kapatmak, sadece bir alanı değil, bir hafızayı da kilitlemektir.

Yetkililer “kamu düzeni” gerekçesini öne sürüyor. Elbette kamu düzeni önemlidir. Ancak burada sorulması gereken kritik soru şu: Kamu düzeni, temel hak ve özgürlüklerin önüne mi geçmeli, yoksa onları güvence altına almak için mi var olmalı? Eğer bir ülkede insanlar bayramlarını kutlamak için dahi polis barikatlarını aşmak zorunda kalıyorsa, burada ciddi bir yönetim sorunu vardır.

Bugün İstanbul’da yaşananlar, sadece fiziksel bir engelleme değil; aynı zamanda psikolojik bir mesajdır: “Sokağa çıkma, görünür olma, sesini yükseltme.” Bu mesaj, demokratik toplumun ruhuyla bağdaşmaz. Çünkü demokrasi, sadece sandıkla değil; meydanlarla, sokaklarla, ifade özgürlüğüyle yaşar.

Daha da tehlikelisi, bu baskı ortamının gerilimi beslemesidir. İnsanları engelledikçe, öfke birikir. Öfke biriktikçe, kontrol zorlaşır. Sonra o istemediğimiz görüntüler ortaya çıkar: itişmeler, gözaltılar, yaralanmalar… Ve ardından gelen klasik cümle: “Provokasyon vardı.” Oysa asıl provokasyon, hakkın kullanımını baştan engellemektir.

Bugün Türkiye’nin ihtiyacı olan şey, 1 Mayıs’ı bir “güvenlik meselesi” olmaktan çıkarıp gerçek anlamına döndürmektir. İşçinin, emekçinin, gençlerin, kadınların özgürce bir araya gelip taleplerini dile getirebildiği bir gün… Barikatların değil, dayanışmanın konuştuğu bir gün…

Çünkü 1 Mayıs, sadece bir tarih değil; bir aynadır. O aynaya baktığımızda gördüğümüz şey, aslında ülkenin demokrasi seviyesidir.

Ve bugün o aynada gördüğümüz tablo, ne yazık ki bir bayramdan çok bir engeli andırıyor.