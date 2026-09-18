Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına 4 yeni atama yapıldı; EGM'nin merkez kadrolarında da çok sayıda görev değişikliği gerçekleşti. Okul saldırılarının olduğu Kahramanmaraş'ta da İl Emniyet Müdürü merkeze alındı.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile emniyet teşkilatında kapsamlı bir görev değişikliği yapıldı. Kararname kapsamında 39 ilin emniyet müdürü değişirken, 24 il emniyet müdürü merkeze alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, EGM Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay, Polis Başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA MÜDÜR DEĞİŞTİ

Okul saldırılarıyla gündeme gelen Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit merkeze alınırken, yerine Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı atandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kararname sonrası yaptığı açıklamada görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine teşekkür ederek yeni görevlerine atanan müdürlere başarı diledi.

EGM MERKEZ TEŞKİLATINDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

2026 yılı görevlendirmeleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında da önemli değişiklikler yapıldı.

Buna göre;

Rüştü Yılmaz, KOM Başkanı,

Adnan Özdemir, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı

Hüseyin Ediz Tercanoğlu, Özel Harekât Başkanı

Murat Türesin, Personel Başkanı

Nihat Uzun, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı

Turgay Olgun, Dış İlişkiler Daire Başkanı

Fatih Tatlıoğlu, Güvenlik Daire Başkanı

Oykun İlgün, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı

Beyhan Gürbüz, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Vekili

Aydın Uğurlu, Tanık Koruma Daire Başkanı

Salih Gözüm, Terörle Mücadele Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

Kararnameyle birlikte Emniyet teşkilatının hem merkez hem de taşra yapılanmasında önemli bir görev değişikliği gerçekleşmiş oldu.