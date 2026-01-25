İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik bir süredir devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, yeni gözaltı dalgalarıyla derinleşmiş durumda. Konuya dair güncel detaylar şu şekilde:

Soruşturma ve Tutuklamalar

Hasan Mutlu: Görevden uzaklaştırılan ve halihazırda tutuklu bulunan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 2025 yılı Eylül ayında "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla cezaevine gönderilmişti.

Ayhan Mutlu: Soruşturmanın yeni dalgasında gözaltına alınan 13 şüpheli arasında bulunan Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu , dün adliyeye sevk edilmesinin ardından bugün itibarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer Şüpheliler: Bu son operasyon kapsamında Ayhan Mutlu ile birlikte toplam 8 kişi tutuklanırken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Suçlamalar Neler?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyanın kapsamı oldukça geniş. Soruşturmanın temelini şu iddialar oluşturuyor:

Zimmet ve İrtikap: Belediye kaynaklarının kişisel veya üçüncü şahısların menfaatine kullanılması. Rüşvet: İhale süreçlerinde veya belediye işlerinde maddi kazanç sağlandığı iddiası. İhaleye Fesat Karıştırma: Belediye ihalelerinin belirli kişi veya gruplara usulsüz şekilde verilmesi.

Hasan Mutlu ise daha önceki açıklamalarında bu suçlamaları reddetmiş, süreci "siyasi bir baskı" olarak nitelendirmişti. Ancak savcılığın yeni tanık beyanları ve dijital deliller ışığında operasyonları genişlettiği görülüyor.

Bu gelişmenin ilçedeki siyasi dengeleri veya belediye yönetiminin geleceğini nasıl etkileyeceğini merak ediyor musunuz? İşte siyasi kulislerde konuşulan

Hasan Mutlu ve kardeşi Ayhan Mutlu’nun tutuklanması, Bayrampaşa’da yalnızca hukuki bir süreci değil, aynı zamanda ciddi bir siyasi boşluğu ve yönetim krizini de beraberinde getiriyor.

Bu durumun orta ve uzun vadedeki olası etkilerini şu başlıklarla inceleyebiliriz:

Belediye Yönetimi ve Kayyum Tartışmaları

Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi kendi içinden bir vekil seçmişti. Ancak soruşturmanın belediye içindeki diğer isimlere ve başkanın ailesine (Ayhan Mutlu) sıçraması, "belediyenin tamamen yönetilemez hale geldiği" tezini güçlendirebilir. Bu durum, İçişleri Bakanlığı’nın bir mülki idare amirini (kayyum) görevlendirmesi yönündeki baskıları artıracaktır. Ancak, Belediye Başkan Vekili Ak Partili olduğu için kayyum atamasına gidilmeyebilir.

Siyasi Dengeler ve Güven Kaybı

Bayrampaşa, 2024 yerel seçimlerinde uzun bir aradan sonra AK Parti'den CHP'ye geçmişti.

CHP Cephesi: Bu kadar kısa sürede "yolsuzluk" ve "aile bağları" (nepotizm) üzerinden gelen suçlamalar, partinin bölgedeki "şeffaf belediyecilik" vaadine büyük darbe vuruyor. Genel merkezin bu süreçte Hasan Mutlu ile arasına mesafe koyması veya ihraç mekanizmasını çalıştırması beklenebilir.

AK Parti Cephesi: Muhalefet, bu süreci "yönetim beceriksizliği" ve "eski alışkanlıklar" olarak nitelendirerek, ilçeyi geri almak için siyasi söylemini bu soruşturma üzerine kuracaktır.

"Aile Şirketi" Algısı

Kardeşi Ayhan Mutlu’nun da tutuklanması, kamuoyunda belediyenin bir "aile şirketi" gibi yönetildiği algısını pekiştirdi. Soruşturma dosyasında Ayhan Mutlu'nun belediyede resmi bir görevi olup olmadığı veya dışarıdan nüfuz ticareti yapıp yapmadığı, davanın seyrini ve halkın tepkisini belirleyecek en kritik nokta olacak.

Hizmetlerin Aksaması

Belediye üst yönetimindeki bu sarsıntı, bürokrasiyi de kilitleyebilir. İhalelerin durması, personelin imza atmaktan çekinmesi gibi durumlar, Bayrampaşalıların günlük belediye hizmetlerine (çöp toplama, sosyal yardımlar, altyapı) yansıyabilir.