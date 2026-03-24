İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Sincan Cezaevi'nde ziyaret ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'açılım sürecine karşı olduğu için susturulmak istendiğini' öne sürdü.

İSTANBUL (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret ettiğini açıkladı.

Ziyaret sonrası sosyal medya üzerinden videolu bir paylaşım yapan Milletvekili Türkoğlu, Özcan'ın tutukluluğuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Partili Türkoğlu, tutuklamanın bir tedbir olmaktan çıktığını savunarak, sürecin siyasi saiklerle yürütüldüğünü iddia ederek, Özcan'ın 2 Mart'tan bu yana cezaevinde bulunduğunu belirtti ve görüşmede İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun selamlarını ilettiğini ifade etti. Açıklamasında 'açılım süreci' vurgusu yapan Milletvekili Türkoğlu, iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak, muhalif isimlerin yargı yoluyla susturulmaya çalışıldığını öne sürdü. Türkoğlu, Tanju Özcan'ın kendi beyanlarına atıfla tutukluluğunun siyasi olduğunu savunurken, Özcan'ın serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

— Selçuk Türkoğlu (@YS_Turkoglu) March 24, 2026