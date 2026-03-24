CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomiden adalete, Akın Gürlek'in mal varlığı iddialarından İran krizine kadar geniş bir yelpazede iktidarı ağır şekilde eleştirdi. Özel, erken seçim çağrısını yineledi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'de yaptığı grup toplantısı konuşmasında, ülkenin en cil sorunlarını masaya yatırdı.

Konuşmanın ağırlıklı bölümü ekonomi ve tarım krizine ayıran Özel, Şubat ayı bütçe rakamlarını anımsatarak, 'Yılın ilk iki ayında tarıma verilen destek 2 milyar lira, faize ayrılan para ise 640 milyar lira. Tarıma ayırdığımız paranın 320 katını faize ödüyoruz. Her 100 liralık verginin 28 lirası faize gidiyor' dedi.

Çiftçinin toprağa küstüğünü, üretim maliyetlerini karşılayamadığını ve vatandaşın ucuz gıdaya erişemediğini belirten Özgür Özel, Türkiye'nin gıda enflasyonunda dünyada üçüncü sıraya yükseldiğini vurgulayarak, 'Sadece İran (savaşta) ve Güney Sudan (iç savaşta) bizden yüksek. Arjantin, Burundi ve adını bile bilmediğimiz birçok ülke gerimizde kaldı. Bu gidiş iyi değil; acilen mazot ve gübre desteği verilmeli.'Hürmüz Boğazı krizine değinen Özel, üç hafta önce mazot zammı konusunda uyardıklarını ve eşel mobil sisteminin kısmen uygulandığını hatırlattı.

'O gün 60 lira olan mazot bugün 80 lira. Eğer eşel mobil uygulanmasaydı bugün sabah 104 liraya uyanacaktık' diyen Özel, ÖTV'nin bittiğini, şimdi KDV'nin yüzde 1'e indirilmesiyle pompa fiyatlarının yüzde 20 ucuzlayabileceğini söyledi. 'Biz olsak böyle yapardık, biz olunca böyle yapacağız' ifadelerini kullandı.

ADALET VE AKIN GÜRLEK POLEMİĞİ

Konuşmanın önemli bir bölümünü Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığı iddiaları oluşturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakan Gürlek'le ilgili açıkladığı tapuların ötesinde Tema İstanbul 2 ve Senfoni Evleri gibi projelerde yeni belgeler paylaştı.

'Gösterdiği tapularda olmayan evin sözleşmesi burada. Değerler maaşının çok üzerinde' diyen Özel, 'Ben de dava açıyorum. Hodri meydan! Tapu sicil kayıtları mahkemede ortaya çıkacak, millet kim doğru söylüyor görecek' dedi.

'Ak Toroslar Çetesi' ifadesini kullanan Özel, bu yapının Çağlayan'dan Adalet Bakanlığı'na taşındığını, bazı hakim ve savcıların bakan yardımcısı ve daire başkanı yapıldığını iddia etti.

301 öğrencinin tutuklanması, Ekrem İmamoğlu davası ve yargıdaki atamaları sert dille eleştirerek, 'Vicdanı adalet terazisine inanmış biri Adalet Bakanlığı'nda oturmalı' vurgusu yaptı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Dış politikaya dair açıklamalarda da bulunan CHP lideri Özgür Özel, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı ve Türkiye'nin tarafsız ama dirençli bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi. Ordunun hava savunma eksikliklerine de dikkat çeken Özel, konuşmasını 'Ekonomik krizi bitirmeye, terörsüz ve demokratik Türkiye'yi yönetmeye talibiz. En kısa zamanda sandığı istiyoruz' sözleriyle tamamlayarak erken seçim çağrısını yineledi.