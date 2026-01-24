Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 33. yılında araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu anma törenine katıldı. Özel, 'Arkadaşlar 33 yıllık bitmeyen bir acının, yüreğimizde sönmeyen bir ateşin yıldönümündeyiz.' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 33. yılında araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu anma töreninde yaptığı açıklamada, 'Uğur Mumcu cinayeti, Türkiye siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesidir. Bir kısmı aralanır gibi olmuş ama dönemin bakanlarının tabiriyle 'Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır' demişlerdir. O çekilmeyen tuğlalardan halen daha karşımızda bir duvar örülüdür. Maalesef bu iktidar döneminde de bu tuğlaları sökmeye kimse niyetlenmediği gibi yeni yeni duvarlar ördüler. Bu duvarların hepsini yıkmaya, o tuğlaların hepsini tuzla buz etmeye ve Uğur Mumcu'nun bir gün aziz hatırasının önüne hem geçmişteki bütün karanlık olaylar, hem de bundan sonra bu tür karanlık olayların, bu tip kara düzenlerin devam etmediği bir iktidar gününde burada olmayı ümit ediyoruz. Onun için de var gücümüzde çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi ben buradan Yalova'ya, Yalova'daki eylemimize gidiyorum. Hepinize teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.