Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu ve silah operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

HABER ÖZEL TV

DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda 21-23 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

21 Ocak'ta merkez ilçede 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen aramalarda, 97 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 4 av tüfeği, 2 tabanca, 355 fişek, 11 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi.

22 Ocak'ta Yığılca ilçesinde 2 ayrı adreste yapılan aramalarda 1 kilo 420 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 el kantarı, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 27 fişek bulundu.

Aynı gün Kaynaşlı ilçesinde bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada 188 gram skunk, 83 gram kubar esrar, 1 kurusıkı tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Merkez ilçede gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise 27 gram kubar esrar, 1 iklimlendirme sistemi, 20 litre sıvı gübre, 1 hassas terazi ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Kar Urfa'yı esir aldı
Kar Urfa'yı esir aldı
İçeriği Görüntüle

23 Ocak'ta Gölyaka, Kaynaşlı ve Merkez ilçe jandarma sorumluluk bölgelerinde, sosyal medya platformlarında ateşli silahlarla görüntü paylaştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 8 ayrı adrese düzenlenen aramalarda 5 av tüfeği, 5 tabanca, 646 fişek ve 2 kasatura ele geçirildi. Olaylarla ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, kentte asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla vatandaşların desteğiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: RSS