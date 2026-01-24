Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu ve silah operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

HABER ÖZEL TV

DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda 21-23 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

21 Ocak'ta merkez ilçede 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen aramalarda, 97 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 4 av tüfeği, 2 tabanca, 355 fişek, 11 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi.

22 Ocak'ta Yığılca ilçesinde 2 ayrı adreste yapılan aramalarda 1 kilo 420 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 el kantarı, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 27 fişek bulundu.

Aynı gün Kaynaşlı ilçesinde bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada 188 gram skunk, 83 gram kubar esrar, 1 kurusıkı tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Merkez ilçede gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise 27 gram kubar esrar, 1 iklimlendirme sistemi, 20 litre sıvı gübre, 1 hassas terazi ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

23 Ocak'ta Gölyaka, Kaynaşlı ve Merkez ilçe jandarma sorumluluk bölgelerinde, sosyal medya platformlarında ateşli silahlarla görüntü paylaştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 8 ayrı adrese düzenlenen aramalarda 5 av tüfeği, 5 tabanca, 646 fişek ve 2 kasatura ele geçirildi. Olaylarla ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, kentte asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla vatandaşların desteğiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.