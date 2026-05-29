Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erenköy Mahallesi'nde KASKİ tarafından yürütülen 25 milyon TL maliyetli yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek, taşkın riskini azaltmaya yönelik önemli bir altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi'nde sürdürülen yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan'dan çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının şehir genelinde kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada Erenköy Mahallesi'nde yürütülen çalışmanın taşkın riskini azaltmaya yönelik önemli ve anlamlı bir proje olduğunu belirterek, 'Şehrimizin farklı bölgelerinde yaşanan taşkın sorunlarını en aza indirmek ve yağmur sularını verimli şekilde yönetmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kızıltepe bölgesi ve Erciyes eteklerinden gelen yüzey sularının oluşturduğu yükün bu yatırım ile kontrol altına alındığını ifade ederek, 'İğdeli Dere Caddesi ve Huzur Caddesi hattını rahatlatacak şekilde 800'lük borularla yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 1800 metrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 25 milyon TL maliyetli bu yatırım, bölge altyapısını uzun yıllar güvence altına alacak' diye konuştu.

Altyapı çalışmalarının sadece bugünü değil geleceği de güvence altına aldığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, 'KASKİ'miz içme suyu ve atık su hatlarının yanı sıra yağmur suyu yatırımlarıyla da şehrimizin altyapısına güçlü katkı sunmaktadır' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açıklamasında Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara da mesaj verdi. Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi temennisinde bulunan Büyükkılıç, trafik kurallarına uyulması, büyüklerin ziyaret edilmesi ve kabirlerin ihmal edilmemesi çağrısında bulundu.

İncelemenin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sahada görev yapan personele tatlı ikram ederek çalışanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.