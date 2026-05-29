Kocasinan Belediyesi'nin 400 personelin görev aldığı Erkilet Bülbül Pınarı mevkiindeki kurban kesim ve satış yerinden faydalanan Kayserililer, dört dörtlük bir hizmet olduğunu belirterek Başkan Çolakbayrakdar'a dualar edip teşekkür etti.

KAYSERİ (İGFA) - 130 bin metrekare alana kurulan ve Türkiye'de sayılı olan kurban kesim ve satış alanıyla örnek olduklarını kaydeden Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Bundan sonra da şehrimizi daha güzel bir noktaya taşımak için gayretlerimiz devam edecektir.' dedi.

Özellikle hijyenik ortamı, profesyonel organizasyonu ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çeken uygulama, Kayserililerin büyük beğenisini kazandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Hemşehrilerimizin daha temiz, daha sağlıklı, daha nezih ve daha huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp her türlü imkânı oluşturduk. Çok şükür vatandaşlarımıza kusursuz hizmet veriyoruz ve daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmelerini sağlıyoruz. Bundan dolayı emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak bu şekilde hizmet veren Türkiye'de sayılı belediyelerden biriyiz. Profesyonel bir şekilde hemşehrilerimizin daha hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi'nin kurban hizmetini dört dörtlük ve mükemmel olarak nitelendiren vatandaşlar ise, 'Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'dan Allah razı olsun. Çok güzel bir sistem kurmuşlar ve bu hizmet bizler için muhteşem bir organizasyondur. Her şey dört dörtlük yürüyor. Yıllardır burada kestiriyoruz ve şimdiden gelecek yıllarda da kurbanımızı burada kestirmeyi düşünüyoruz. Özellikle burası bizlere hijyenik ve tertemiz bir ortam sunuyor. Kurbanlarımız yan tarafta kesilirken biz de çayımızı ve limonatamızı içerken tatlımızı ve ikram edilen kavurmamızı yiyoruz. Çok büyük bir organizasyon olduğu için büyük emekler harcanmış. Türkiye'nin çoğu ilinde böyle bir hizmet yok. Kusursuz olan bu sistemden dolayı başta Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz.' diye konuştu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde ve 16 farklı mahallenin pazar yerlerinde kesim hizmeti veriliyor. Teknolojik, hijyenik ve sıhhi kesim alanları olması sebebiyle vatandaşların tercih noktası olan kurban kesim yerleri, büyük memnuniyet oluşturuyor. Bu çerçevede Veteriner, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Mezarlıklar ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü gibi birimler, 7/24 çalışma prensibiyle bayram boyunca vatandaşlara kesintisiz hizmet sunuyor. Veteriner Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince kesim yerlerini sivrisinekler başta olmak üzere haşerelerden arındırarak vatandaşlara daha sağlıklı çevre sunuyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise modern araçlarla yürüttüğü çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz bir ortam sağlıyor.