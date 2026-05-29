İzmir Bornova Belediyesi, Netcad 360 teknolojisiyle ilçenin cadde ve sokaklarını 360° panoramik görüntülerle dijital ortama aktararak veri toplama ve denetim süreçlerini hızlandırıyor. Sistem sayesinde kaçak yapılaşma ve çevresel sorunlar sahaya çıkmadan tespit edilirken, maliyet ve zaman tasarrufu sağlanıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, uygulamanın Bornova'yı akıllı şehir vizyonuna taşıyacağını söyledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, kentsel yönetimde hız, doğruluk ve verimliliği artırmak amacıyla 360 derece panoramik görüntüleme teknolojisini devreye aldı. Netcad 360 sistemi sayesinde ilçenin cadde ve sokakları yüksek çözünürlüklü olarak dijital ortama aktarılıyor.

Saha çalışmasına gerek kalmadan denetim

Yeni sistem ile belediye ekipleri, sahaya çıkmadan bina cephelerinden yol durumuna, çevresel unsurlardan numarataj bilgilerine kadar pek çok detayı masa başından analiz edebiliyor. Bu sayede hem zamandan hem de maliyetten önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.

Kaçak yapılaşmaya anında tespit

Belirli aralıklarla güncellenen 360° görüntüler sayesinde eski ve yeni veriler karşılaştırılarak kaçak yapılaşma, ruhsata aykırı değişiklikler ve çevresel sorunlar hızlı şekilde tespit ediliyor.

Vatandaş için kolay erişim

Sistem, kent rehberi ile entegre çalışarak vatandaşların adres ve çevre bilgilerine dijital ortamda ulaşmasını sağlıyor. Böylece taşınmaz alım-satım veya kiralama süreçlerinde bölgeyi önceden inceleme imkanı sunuluyor.

Başkan Ömer Eşki: 'Bornova'yı geleceğe hazırlıyoruz'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, uygulamanın dijital belediyecilik açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, 'Amacımız Bornova'nın her noktasını güncel, doğru ve sürdürülebilir verilerle yönetmek. Bu sistem sayesinde hem kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız hem de vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunacağız. Bornova'yı akıllı şehircilik anlayışıyla geleceğe hazırlıyoruz.' diye konuştu.