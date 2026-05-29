Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, baba ocağı Develi ilçesini ziyaret ederek hemşehrileri ile bayramlaştı. Develililerin sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Büyükkılıç, Develi ziyaretinin ardından Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi'ni ziyaret ederek, burada da vatandaşlarla buluştu ve Kurban Bayramlarını tebrik etti.

KAYSERİ (İGFA) - İlk olarak baba ocağı Develi'yi ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Çarşı Camii'nde eda ettiği öğle namazının ardından ilçe sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, baba ocağında hemşehrilerinin ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Develililerle sohbet eden Büyükkılıç, hemşehrileri başta olmak üzere, bir kez daha tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ziyaretine dair yaptığı değerlendirmede, 'Baba ocağım Develi'de Çarşı Camii'nde eda ettiğimiz öğle namazının ardından kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelerek hayırlı bayramlar diledik, gönülden sohbetler ettik' dedi.

Develili vatandaşlar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı hemşehrileri Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ziyaretinin ardından Tomarza İlçesi Pusatlı Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç'a Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi ziyaretinde AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Turgut Koç ve Pusatlı Mahalle Muhtarı Halil Tanırgan eşlik etti.

Pusatlı Mahalle Muhtarlığında vatandaşlarla ile bir araya gelen Büyükkılıç, burada mahallelinin sıcak ve samimi ilgisi ile karşılandı. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin Kurban Bayramlarını kutlayarak samimi sohbet ortamında talep ve önerileri bizzat dinledi.

Pusatlı Mahallesi ziyaretini değerlendiren Büyükkılıç, misafirperverliklerinden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ederek, 'Mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti Tomarza İlçe Başkanımız Turgut Koç ile birlikte Pusatlı Mahallemizin güzel insanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Burada hem hemşehrilerimizle uzun uzun keyifli sohbetler ettik, hem de mahallemizin bizlerden taleplerini dinledik. Sağ olsun Pusatlılı hemşehrilerimiz bizleri güler yüzle, hoş sohbetle misafir ettiler. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Turgut Koç ve Pusatlı Mahalle Muhtarı Halil Tanırgan ve Pusatlı Mahallesi sakinleri ise samimi ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.