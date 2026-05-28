Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek vatandaşlar ve işletme sahipleriyle bir araya geldi.

GAZİANTEP (İGFA) - Bölgede yürütülen son çalışmalar ve yatırımları yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, işletmecilerin taleplerini ve vatandaşların ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaret kapsamında mevcut eksikliklerin giderilmesine yönelik yapılacak yeni çalışmalar hakkında da kapsamlı bilgi verildi.

Başkan Şahin, Besi Organize Sanayi Bölgesi'ne giriş noktası olan Nizip Yolu üzerindeki alanın yeniden düzenlenmesi için çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını müjdeledi. Ayrıca bölgeye alternatif giriş sağlayacak olan Lisanslı Fıstık Deposu arkasındaki yeni yol ve kavşak projesinin detaylarını paylaşarak ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirileceğini ifade etti.

Bölgedeki altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da hız kazanacağını belirten Başkan Şahin, yol düzenlemelerinin tamamlanacağı söyledi. Şahin, internet erişiminde yaşanan sorunlarla ilgili ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirildiğini ve sürecin hızlandırıldığını aktardı. Güvenlik konusunda da önemli adımlar atıldığını ifade eden Şahin, kurulan yeni kamera sistemleri ile jandarma noktasının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendiğini söyledi.

ŞAHİN: BU YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI

Ziyareti sırasında vatandaşlara hitap eden Başkan Şahin, yeni projelere değinerek, 'Yirmi beş seneden beri biz alandayız. Çeyrek asır. Sayenizde alandayız. Verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasında dururuz. İki ay içerisinde bunların hepsi bitmiş olarak ben yeniden yanınıza geleceğim. Bu yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı' diye konuştu.

Ziyarette ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, planlanan yeni çalışmaların teknik detaylarını vatandaşlarla paylaşırken, Başkan Vekili Mehmet Haz ise Gazi Konut tarafından bölgede hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.