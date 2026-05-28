Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte Kurban Bayramı namazını Hunat Camii'nde kılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verip çocukların bayram sevincine ortak oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayram sabahında vatandaşlarla bir araya gelerek Kayseri'de bayramın manevi atmosferini hemşehrileriyle birlikte yaşadı. Bayram namazında Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve il protokolü ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Bayram namazını tarihi Hunat Camii'nde eda eden Başkan Büyükkılıç, namaz sonrası vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Cami avlusunda vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Büyükkılıç, yoğun ilgi gören programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu söyledi. Bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştıklarını belirten Büyükkılıç, 'Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, bir Kurban Bayramı'na daha hep birlikte eriştik. Namazlarımızı eda ettik, sonrasında halkımızla bayramlaşarak sevincimizi paylaştık' dedi.

Vatandaşların kurban ibadetlerini huzur içerisinde yerine getirmesini temenni eden Büyükkılıç, kurban kesimi sırasında çevre temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, 'Şimdi de kurbanlarımızı kesip, ibadetlerimizi yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızın bayramını tebrik ederken, kurbanlarımızı keserken dikkatli olalım, çevreyi kirletmeyelim, atıkları rastgele atmayalım ve bu bayramı huzur içerisinde paylaşalım' diye konuştu.

Başta Kayserililer olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Başkan Büyükkılıç, Gazze ve Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan insanların sıkıntılarının sona ermesi için dua etti.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı tek tek kutlayan Başkan Büyükkılıç, çocuklarla da yakından ilgilenerek bayram harçlığı verdi. Çocukların mutluluğuna ortak olan Büyükkılıç, ailelerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kayseri'de bayram sabahına sıcak ve samimi görüntülerin damga vurduğu program, vatandaşların yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle tamamlandı.