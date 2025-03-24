CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Üyelerimizden sandığa katılım oranı 1 milyon 753 bin kişidir. Normalde bugün 1 milyonun üzerine varan katılımı başarı olarak görecekken bugün 1 milyon 753 bin kişinin sandığa gitmesi İmamoğlu'na yapılan darbe girişimine en kuvvetli cevaptır. Ancak bu parti içi rakam. Oy vermeye pusula yetmedi. İçine koymaya zarf yetmedi. Zaman yetmedi. An itibariyle dayanışma sandığında 2600 sandık sisteme işlenmemişken, vatandaşlardan gelen toplam oy 13 milyon 211 bindir. İmamoğlu'nun aldığı toplam oy 14 milyon 850 binin üzerindedir."

DİLEK İMAMOĞLU VATANDAŞLARA SESLEND

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu kürsüden vatandaşlara seslendi.

"Göz göre göre haksızlığa uğramanın çok derin bir acısı vardır. Bizle bu acıyı çok iyi biliyoruz. Bu acıyı gerçeklerin çıkmasını beklediğimiz kurumlar öğretti. Bizim haksızlığa karşı susmamızı bekliyorlar. Ama öyle olmayacak.

"TÜM TÜRKİYE DİRENİYOR"

Herkese kendine yapılan haksızlıkları hatırlattı. Yıllardır Ekrem'i suçlu göstermek için neler yapmadılar ki? Hatırlayalım 6 yıl önce Ekrem'in kazanacağını fark eden devletin kurumları oy verilerini açıklamayı durdurmuştu. Ekrem o gece çıkıp 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem' demişti. O günden bugüne ülkeyi yönetenler Ekrem'den ve onu sevenlerden korkuyorlar. Milletin iradesini gasp edip onu siyaset dışına bırakmak istiyorlar. Onu dışarıda bırakıp iş sandığa kalmadan kazanırız sanıyorlar. Ama yanılıyorlar. Bunu gören gençler, kadınlar tüm Türkiye direniyor.

"YENİLECEKSİNİZ"

Ekrem İmamoğlu sizi daha önce 4 defa yendi, 5'inci defa da yenecek! Aday olsa da yenecek, olmasa da yenecek! Dışarıda olsa da yeneceki olmasa da yenecek! Çünkü o artık milletin haysiyet mücadelesinin simgesidir. Yenileceksiniz!"