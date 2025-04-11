CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay sonrası ilk canlı yayınına çıkıyor. Özel, Halk TV'de gündeme dair açıklamalara imza attı. Özel, "ilk kez açıklıyorum" diyerek aldıkları bilgiyi paylaştı. Özel, "İBB'ye kayyum, CHP'ye kayyum ve İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı" dedi. Özel, Saraçhane'yi anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu sabah programı CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İBB'YE, İSTANBUL BAROSU'NA VE CHP'YE KAYYUM ATAYACAKLARDI"

19 Mart günü İstanbul'a darbe yapıldığının altını çizen Özel, 3 kayyum iddiasında bulundu. Özel, "Bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yaptılar. Bir gece önce alakasız bir şekilde iptal ettiler. 7 kişiden 2'si iptal ettiriyor. İftar vakti İstanbul Üniverisitesi rektörünü toplayıp karar veriyorlar. İptal ettiriyorlar. Bunu ilk kez açıklıyorum, bize gelen bilgi; aynı hafta içerisinde İBB'ye kayyum, CHP'ye kayyum ve İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı" ifadelerini kullandı.

SARAÇHANE'Yİ ANLATIRKEN GÖZYAŞINI TUTAMADI

Saraçhane'yi anlatan Özel duygu dolu anlar yaşanadı. Özel, şu şekilde o anları anlattı:

"O gün Saraçhane'ye ben çağrı yaptım. O akşam 155.000 kişi geldi. Akıl alır gibi bir şey değil. Ve ki pek çok engel vardı. Yani ulaşım konusunda olağanüstü engelleme. Olağanüstü. Yani insanlar kilometrelerce geriden örneğin biri diyor ki 7 kilometre yürüdüm. Biri diyor 3,5 yürüdüm. Bizim gazeteci arkadaşlarımız bile zor ulaştılar. Kameramanlar kameraları sırtında 3 kilometre yol yürüyüp geldiler. Ve inanılmaz engellemelere yaklaştığınızda bu sefer bariyerler, bariyerin önünde polisler. Yani yaklaştırmamak için her şey yapıldı. 155.000 kişi bariyerleri yıktı, bir yolunu buldu oraya geldi. Çarşamba 20.30 155.000 kişinin Türkiye'ye korkmuyoruz, teslim olmuyoruz, seçtiğimiz başkanı kimseye vermiyoruz. Buraya kayyum atatmıyoruz dediği gündür. Ve 155.000 kişi ertesi gün 250.000 kişi oldu. Üçüncü gün 550.000 kişi oldu. Pazar günü ön seçimin olduğu gün 1.200.000 kişi oldu. Eskiden rakamlar tartışılırdı. Şimdi drone var. Polisin de dronu var. Tartışmasız 1.200.000 kişinin geldiği ve bir darbeyi püskürttüğü yerdir Saraçhane."

CHP lideri Özel Saraçhane direnişini anlatırken gözyaşlarını tutamadıCHP lideri Özel Saraçhane direnişini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

"BİR SEÇİLMİŞE VE RAKİBİNE YAPILAN DARBEDİR"

Erdoğan'a "Cunta başkanıdır" diyen Özel, sözlerini tekrarlayarak, "Biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde saygı göstererek yürüdük, bu yürüyüşün sonunun iktidar olduğunu görünce Erdoğan normalleşmeyi bitirdi. Cunta demem çok doğruydu. Bir seçilmişe ve rakibine yapılan darbedir. Bu darbeyi yapan cuntacıdır. 19 Mart'ta yaptığı işde tam olarak budur" şeklinde konuştu.

"AKIN GÜRLEK, ERDOĞAN'I HAVAALANINDA, EVİNDE ZİYARET EDİYOR"

Akın Gürlek'e ilişkin flaş bir iddiada bulunan Özel, "Erdoğan'ın sağ kolu olan kişi İstanbul Başsavcılığı'na getirildi. Erdoğan'ın haberi olmadan Akın Gürlek, terini silemez. Bu operasyon bal gibi siyasidir. Akın Gürlek, Erdoğan'ı havaalanında, evinde ziyaret ediyor. Bütün AK Partililer biliyor" dedi.

"EN BÜYÜK HATASI DEVLET İLE MİLLETİ KARŞILAŞTIRMASI OLDU"

Özel, Erdoğan'ın en büyük hatasının devlet ile milleti karşılaştırması olduğunu söylerken, "Erdoğan şu anda en büyük hatasını yaptı. Benim tanıdığım millet, devletini sever. Ancak devlet milletin karşısına geçerse sevmez. Devlet ile millet karşılasırsa millet kazanır. En büyük hatası devlet ile milleti karşılaştırması oldu." ifadelerini kullandı.