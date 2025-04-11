Çeşitli suçlamalarla tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne hapsedilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun ilk duruşması Silivri'de yapıldı. İmamoğlu hakkında 'Akın Gürlek Davası'nın ilk duruşmasında yapılan sorgulamadan sonra dava 16 Haziran'a ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin üyeleri tarafından da oylanarak anaylanan Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde hakim karşısına çıktı.

İlk duruşmada, tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri gerekçe gösterilerek açılan dava sorgulamanın ardından tutukluluğunun devamı ile 16 Haziran tarihine ertelendi.

"Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanan İmamoğlu'nun "7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, kamu görevinden menedilmesi, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması" talep ediliyor.

Duruşmaya, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda izleyici ile taraf avukatları da katıldı.

İHALE VE PARA SAYMA DAVALARI DA BUGÜN GÖRÜLECEK

Öte yandan İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanı olarak görev yaptığı döneme ilişkin ihale davası da bugün görülecek.

2023'te açılan davada İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu "ihaleye fesat karıştırma" suçlaması bulunuyor.

Bugün görülecek bir diğer dava da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedildiği iddia edilen "para sayma" görüntüleri hakkında olacak.