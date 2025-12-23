CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde ilk toplantıyı yaptıklarını duyurarak, 'Bizim için muhalefet dönemi ruhen ve fikren kapanmıştır' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde ilk toplantının gerçekleştirildiğini açıkladı. Özel, paylaşımında bu toplantıyı 'yeni bir başlangıcın ilk günü' olarak nitelendirdi.

Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayan Özel, liyakatli kadrolarla yola çıktıklarını belirterek, '100 yıl sonra görev yine bizdedir' ifadelerini kullandı. Milletin karşı karşıya olduğu en yakıcı sorunlara en yapıcı çözümlerle geldiklerini dile getiren Özel, CHP'nin iktidar hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

Muhalefet anlayışının geride kaldığını söyleyen Özel, 'Bizim için muhalefet dönemi ruhen de fikren de kapanmıştır. Fiilen kapanması, sandığın gününe bağlıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Millete güven veren mesajlar veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pusulalarının doğru, rotalarının net olduğunu vurgulayarak, 'Milletimiz müsterih olsun. Biz bu ülkeyi çok daha iyi yöneteceğiz' dedi. Özel, paylaşımını 'Yolumuz açık olsun' sözleriyle tamamladı.

