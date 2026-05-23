Türkiye siyasetinde son yılların en önemli kırılmalarından biri yaşanıyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı "mutlak butlan" gerekçesiyle geçersiz sayan kararı, sadece ana muhalefet partisini değil, Türkiye'nin siyasi dengelerini de doğrudan etkileyen yeni bir süreci başlattı. Kararla birlikte CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönmesi, parti içinde ciddi bir güç mücadelesini gündeme taşıdı.

Özgür Özel'in karara sert tepki göstermesi ve Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi konusunda yapılan açıklamalar, CHP'de yaşanan krizin henüz sona ermediğini ortaya koyuyor. Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak görüşmenin gerçekleşmediğini belirtirken, daha sonra kendisinin geri dönüş yaptığını fakat bu kez Kılıçdaroğlu'na ulaşamadığını açıkladı.

CHP İçinde Neler Yaşanıyor?

Parti kulislerinde üç temel görüş öne çıkıyor:

1. Uzlaşma ve Olağanüstü Kurultay Senaryosu

Bu senaryoda Kılıçdaroğlu ve Özel kanadı ortak bir zeminde buluşabilir.

Kılıçdaroğlu'nun geçici bir süre partiyi yönetmesi, ardından olağanüstü kurultaya gidilmesi ve delegelerin yeniden karar vermesi formülü konuşuluyor. Bu seçenek CHP'nin kurumsal bütünlüğünü korumasını sağlayabilir.

Ancak bu modelin gerçekleşebilmesi için tarafların birbirini meşru aktör olarak kabul etmesi gerekiyor.

2. Çift Merkezli CHP Senaryosu

En çok korkulan ihtimallerden biri bu.

Bir tarafta mahkeme kararını meşru gören Kılıçdaroğlu ekibi, diğer tarafta siyasi meşruiyetin delegelerde olduğunu savunan Özgür Özel ekibi ortaya çıkabilir.

Bu durumda:

Parti örgütleri ikiye bölünebilir.

Belediye başkanları taraf seçmek zorunda kalabilir.

Grup yönetiminde kriz yaşanabilir.

CHP'nin seçim hazırlıkları aksayabilir.

Bu senaryo CHP'nin oy oranını doğrudan etkileyebilecek riskler taşıyor.

3. Yeni Parti veya Ayrışma Senaryosu

Şu an için en uzak ihtimal gibi görünse de siyasi kulislerde konuşuluyor.

Özgür Özel'e yakın kadroların, özellikle genç parti yönetimi ve bazı büyükşehir belediye başkanlarının farklı bir siyasi yapı oluşturabileceği iddiaları bulunuyor.

Ancak bu seçenek hem CHP tabanında hem de muhalefet seçmeninde ciddi tepki yaratabileceğinden kısa vadede güçlü bir olasılık olarak görülmüyor.

Ekrem İmamoğlu Faktörü

CHP'deki denklemde en önemli unsur hâlâ Ekrem İmamoğlu.

Parti içindeki birçok isim, yaşanan krizin merkezinde aslında İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının bulunduğunu düşünüyor.

CHP yönetiminin son dönemde İmamoğlu etrafında şekillenen siyasi stratejisi, kurultay tartışmalarıyla birlikte yeniden sorgulanmaya başlanmış durumda.

Erdoğan ve Cumhur İttifakı Açısından Tablo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açısından bakıldığında CHP'deki kriz, iktidarın elini güçlendirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Özellikle:

Muhalefetin enerjisinin iç tartışmalara yönelmesi,

Erken seçim tartışmalarının yeniden gündeme gelmesi,

Muhalefet bloğunun ortak aday konusunda zorlanması,

iktidar açısından avantaj oluşturabilir.

Ancak CHP tabanında oluşabilecek "mağduriyet algısı" da ters etki yaratabilir. Türkiye siyasi tarihinde yargı kararlarıyla şekillenen süreçlerin seçmen davranışını beklenmedik şekilde değiştirdiği çok sayıda örnek bulunuyor.

Erken Seçim İhtimali Güçlenir mi?

Siyasi kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri de bu.

Eğer CHP içindeki kriz uzun süre devam eder ve anketlerde Cumhur İttifakı lehine ciddi bir tablo ortaya çıkarsa, erken seçim tartışmaları yeniden güç kazanabilir.

Ancak bunun gerçekleşmesi için:

CHP'nin toparlanamaması,

Muhalefetin ortak strateji geliştirememesi,

Ekonomik göstergelerin iktidar açısından yönetilebilir seviyede kalması,

gerekiyor.

Türkiye Siyasetinde Yol Ayrımı

Bugün yaşanan gelişme yalnızca CHP'nin iç meselesi olarak görülmüyor.

Karar;

Yargı-siyaset ilişkileri,

Muhalefetin geleceği,

Cumhurbaşkanlığı seçimleri,

Parlamento dengeleri,

açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Sonuç

CHP önümüzdeki günlerde tarihinin en kritik sınavlarından birini verecek.

Kılıçdaroğlu ile Özel arasında kurulacak diyalog, partinin kaderini belirleyebilir. Uzlaşma sağlanamazsa CHP'de uzun süreli bir iç mücadele yaşanması ve bunun Türkiye siyasetinin tamamını etkilemesi ihtimali bulunuyor.

Önümüzdeki birkaç hafta yalnızca CHP'nin değil, Türkiye'nin 2028'e giden siyasi rotasının da şekilleneceği bir dönem olacak. Bugün yaşanan kriz, yarının cumhurbaşkanlığı yarışının kaderini belirleyebilecek büyüklükte bir siyasi deprem olarak görülüyor.