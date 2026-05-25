AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'deki kurultay sürecine ilişkin tartışmaların 'AK Parti üzerinden yürütülmeye çalışılan bir yalan siyasetine dönüştüğünü' söyledi. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri de eleştirerek 'siyasi zorbalığa izin vermeyiz' dedi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerinde CHP'deki kurultay süreci ve istinaf tartışmalarına değindi.

Çelik, CHP içinde yaşanan tartışmaların dışarıya farklı şekilde yansıtılmaya çalışıldığını savunarak, bunun 'AK Parti üzerinden yürütülen bir yalan siyaseti' haline geldiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullanılan bazı ifadelerin siyasi eleştiri sınırlarını aştığını söyledi. Siyasi eleştiriye saygı duyduklarını belirten Çelik, hakaret, tehdit ve hedef göstermeye dönüşen söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

Çelik, 'Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir' ifadelerini kullanarak, söz konusu söylemlere karşı hem hukuki hem de siyasi zeminde mücadele edeceklerini belirtti. CHP'ye yönelik değerlendirmelerinde protesto ve eleştiri hakkına saygı duyduklarını ifade eden Çelik, buna karşın Cumhurbaşkanlığı makamına ve siyasi aktörlere yönelik 'hakaret ve tehdit içeren' ifadelerle hukuk önünde hesaplaşacaklarını söyledi.

