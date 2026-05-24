CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 'mutlak butlan' kararı sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştüklerini belirterek, genel merkeze güç kullanılarak girilmemesi gerektiğini söyledi. Emir ayrıca Kılıçdaroğlu ekibiyle kurultay tarihi için görüşmeye hazır olduklarını yineledi.

ANKARA (İGFA) - Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'de yaşanan tahliye gerginliği sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parti genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Emir, yaşanan gelişmeler üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmek üzere randevu aldıklarını belirterek, bakanlık nezdinde temaslarda bulunduklarını belirtti.

'BİZİM İÇİN YARARLI GÖRÜŞME OLDU'

'Bizim için yararlı bir görüşme oldu' diyen Emir, mutlak butlan kararının olmaması gereken tedbir kararı olduğu için yok hükmünde olduğunu yineledi. Yargıtay hukuki saçmalığa el koyana kadar İçişleri Bakanımızdan güç kullanarak genel merkezimize girilmemesi gerektiği yönünde görüşme gerçekleştirediklerini söyledi.

CHP'li Emir, Kılıçdaroğlu ekibiyle kurultay tarihi için görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

CHP Genel Merkezi'nde mahkeme kararının uygulanmasına ilişkin süreç ve güvenlik önlemleriyle ilgili belirsizlik sürerken, parti yönetiminin Ankara'daki temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.