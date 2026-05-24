Bunlar da ilginizi çekebilir

Ankara Valiliği açıkladı... CHP için mahkeme kararı uygulanacak

Konuşmasının devamında mücadelenin süreceğini vurgulayan Özgür Özel, partililere 'iktidar koltuğuna yürüyüş' çağrısı yaptı.

Devletin imkanlarının parti binası önünde kullanıldığını savunan Özel, yaşanan sürece tepki göstererek, 'Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara yazıklar olsun' ifadelerini kullandı.

'Bize yenilgi, Atatürk'ün partisine teslim olmak yakışmıyor' diyen Özel, CHP'nin tarihine ve siyasi çizgisine sahip çıktıklarını belirterek, 'CHP bundan sonra yoldadır, meydandadır, sokaktadır' dedi.

Yoğun duman altında konuşan Özgür Özel, partinin mücadelesine vurgu yaparak, yaşanan süreçlerde kendilerine yakışanı yaptıklarını söyledi.

Mutlak butlan kararı ardından polis zoruyla tahliye edilen CHP Genel Merkezi'nden beraberindekilerle birlikte çıkış yapan Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada 'Teslim olmayacağız. Geri gelmek üzere çıkıyorum' mesajı verdi. Özel, açıklamasının ardından TBMM'ye yürüyüş başlattı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.