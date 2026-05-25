DEM Parti İmralı Heyeti, 24 Mayıs'ta Abdullah Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, demokratikleşme, yasal düzenleme ve TBMM'nin süreçteki rolüne ilişkin mesajlar öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ve yanında bulunan isimlerle yapılan görüşme ardından yazılı açıklama yaptı.

Heyetin paylaştığı açıklamada, Öcalan'ın 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Açıklamada, toplumun etik, siyasal, hukuksal ve ekonomik alanlarda ciddi bir sıkışma yaşadığı belirtilerek, demokratikleşme sürecinin hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Orta Doğu'daki gelişmelere de değinilen açıklamada, bölgede milliyetçilik ve ayrışmanın derinleşmesinin risk oluşturduğu ifade edildi.

Öcalan'ın değerlendirmelerinde, sürecin yasal zemine kavuşmasının önemine dikkat çekilerek, 'Çerçeve bir yasa, demokratikleşme sürecinin kök hücresini oluşturabilir' ifadeleri kullanıldı. TBMM'nin tarihi sorumlulukla hareket etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, demokratik hukuk sisteminin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca, CHP'ye yönelik uygulamalara da değinilerek, yaşanan gelişmelerin Türkiye'de demokratik siyasetin yeterince işlememesiyle bağlantılı olduğu savunuldu. Kürt meselesine ilişkin değerlendirmelerde ise şiddetin çözüm sistematiğiyle aşılmasının hedeflendiği belirtilirken, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi ve demokratik cumhuriyet anlayışının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.