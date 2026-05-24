CHP PM Üyesi Murat Bakan, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan müdahaleye sert tepki gösterdi. Bakan, polisin biber gazıyla müdahalede bulunduğunu savunarak, yaşananların 'otoriter düzenin devamına hizmet ettiğini' söyledi.

ANKARA (İGFA) - CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerilimi ve polis müdahalesine ilişkin videolu bir açıklama yayımladı.

Bakan, CHP tarihinde ilk kez polisin genel merkeze girdiğini öne sürerek, müdahale sırasında biber gazı kullanıldığını ve partililerin gazdan etkilendiğini ifade etti. Yaşananları sert sözlerle eleştiren Murat Bakan, sürecin iktidarın siyasi hedeflerine hizmet ettiğini savundu. Bakan açıklamasında, 'Bu tablonun tek bir sonucu vardır: Otoriter düzenin devamına hizmet etmek' ifadelerini kullandı.

CHP'nin iradesine sahip çıkacaklarını belirten Bakan, videolu paylaşımda parti örgütünün ve üyelerinin mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

