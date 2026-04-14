CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada iktidarı erken seçim ve ara seçim çağrısına yanıt vermeye davet etti. Özel, 'Bu millet sandıkta nefes almak istiyor' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada erken seçim ve ara seçim taleplerini yineledi. Özel, CHP'nin seçim talebinin parti çıkarından ziyade 'milletin sesi' olduğunu belirterek, 'Bu seçimi kendi için değil, millet için istiyoruz. Bu milletin gerçek duygularını ve beklentisini ortaya koymak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Muhalefet partileriyle yapılan görüşmelere de değinen Özel, birçok siyasi partinin anayasal çerçevede seçimlere hazır olduğunu ve seçim talebine destek verdiğini söyledi.

'İKTİDAR SEÇİMDEN KAÇIYOR' ELEŞTİRİSİ

Özel, iktidarın ara seçim ve erken seçim taleplerine karşı tutumunu eleştirerek, geçmişte farklı siyasi liderlerin seçim süreçlerinden kaçmadığını savundu. 'Demirel'in, Ecevit'in, Erbakan'ın kaçmadığı seçimden bugün kaçan bir iktidarla karşı karşıyayız' dedi.

Parlamenter sistemde geçmişte kullanılan gensoru mekanizmasının kaldırılmasına da değinen Özel, mevcut sistemde denetim mekanizmalarının zayıflatıldığını ifade etti.

'SANDIK MİLLETİN NEFESİDİR'

Konuşmasında sert ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandığın demokrasinin temel unsuru olduğunu vurgulayarak, 'Türkiye ne zaman sıkışmışsa sandıkta nefes almıştır. Millet artık sözünü sandıkta söylemek istiyor' dedi. Özel, ara seçimin anayasal bir zorunluluk olduğunu savunarak, bu sürecin geciktirilmeden işletilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda iktidara seslenen Özel, 'Hodri meydan, cesaretiniz varsa çıkın karşımıza' diyerek erken seçim çağrısını yineledi. Özel ayrıca, CHP'nin kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirterek, 'Gerekirse başımızı veririz ama boyun eğmeyiz' ifadelerini kullandı.