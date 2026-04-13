Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti toplantısında yaptığı konuşmada deprem sonrası kentin yeniden ayağa kalktığını belirterek, 'Geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz' dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Er, belediyecilik anlayışlarını Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 ruhuna dayandırdıklarını belirterek, 'Biz hizmet, eser ve gönül belediyeciliği yapıyoruz' dedi.

Malatya'nın 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası büyük bir yıkım yaşadığını hatırlatan Er, devletin tüm kurumlarıyla birlikte yürütülen çalışmalar sayesinde kentin hızla toparlandığını ifade etti. 'Sadece yaraları sarmıyoruz, geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Malatya yeniden 'Doğu'nun Paris'i' olarak anılacak' diye konuştu. Şehircilik vizyonuna vurgu yapan Er, ulaşım ve altyapı projeleri hakkında da bilgi verdi. Fuzuli ve İnönü caddelerinde genişletme çalışmalarının sürdüğünü belirten Er, hafif raylı sistem projesi için de onay sürecinin devam ettiğini açıkladı. Ayrıca yeni yollar, viyadük projeleri ve alternatif ulaşım akslarıyla trafik sorununun çözüleceğini söyledi.

Su altyapısına yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Er, Fırat Havzası'ndan kente alternatif içme suyu getirileceğini ve arıtma tesislerinin güçlendirildiğini kaydetti. Yeşil alan projelerine de değinen Başkan Er, 800 bin metrekarelik alanda millet bahçesi yapılacağını, gençlik ve spor yatırımları kapsamında ise kent genelinde yeni merkezler kurulacağını açıkladı. Konuşmasının sonunda Malatyalılara seslenen Başkan Er, 'Malatya emin ellerde. Bu şehrin bir kuruşunu dahi heba etmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.