MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Ortadoğu'daki gelişmeleri değerlendirerek 'Dünya Barış Konseyi' çağrısında bulundu, tarım, güvenlik ve küresel krizlere dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada Ortadoğu'daki çatışmalar, küresel krizler ve Türkiye'nin stratejik konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, bölgedeki gelişmelerin yalnızca sıcak çatışma başlıkları üzerinden okunamayacağını belirterek, diplomasi, enerji güvenliği, sınır emniyeti ve uluslararası güç dengelerinin iç içe geçtiği çok katmanlı bir süreçle karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası ilan edilen ateşkesin kalıcı bir çözüm anlamına gelmediğini savunan Bahçeli, bunun yalnızca tarafların pozisyonlarını yeniden değerlendirdiği geçici bir duraklama olduğunu söyledi. Uluslararası sistemin yeni bir kriz döngüsüne girdiğini dile getiren Bahçeli, Birleşmiş Milletler öncülüğünde ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin yer alacağı 'Dünya Barış Konseyi' kurulması çağrısında bulundu.

Konuşmasında Gazze, Lübnan ve Suriye'deki gelişmelere de değinen Bahçeli, İsrail'in saldırılarının bölgesel istikrarsızlığı artırdığını öne sürdü. Uluslararası sistemin çifte standartlarla hareket ettiğini ifade eden Bahçeli, Filistin meselesinin küresel adalet sorunu haline geldiğini belirtti.

Bahçeli ayrıca, küresel ölçekte su, gıda ve enerji güvenliğinin yeni çatışma alanlarına dönüştüğünü söyleyerek tarımın stratejik bir 'milli beka meselesi' olduğunu vurguladı. Üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, köylerin yeniden canlandırılması ve gıda güvenliğinin sağlanmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle iç cephesini güçlendirmesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, sınır ötesi gelişmelerin ülke içindeki birlik ve beraberliği hedef alan girişimlere zemin oluşturmaması gerektiğini söyledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümüne de vurgu yapan Bahçeli, konuşmasında emniyet mensuplarının ağır çalışma koşullarına dikkat çekerek polislerin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Polis intiharlarına da değinen Bahçeli, bu konuda sosyal ve psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Bahçeli, Türkiye'nin üretim, güvenlik ve toplumsal dayanışma ekseninde güçlenmesi gerektiğini ifade etti.