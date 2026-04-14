MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısı hakkında ilk kez konuştu.

Partisinin grup toplantısından sonra TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, ara seçimin olmayacağını savundu.

Bahçeli, seçimin zamanında yapılacağını söyledi. Bahçeli, şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi kapısındaki sıkışıklığı Türkiye’yi karıştırarak karalamaya heves etmesin. Ara seçim yok seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir ve o iradeye şimdiden saygı duymak lazım"