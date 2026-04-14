DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aksakal, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında başarısız olduğunu savundu.

ANKARA (İGFA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ortadoğu'daki gelişmelere değinen Aksakal, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, 'Bölgemizi kan gölüne çevirenler bugün çıkış yolu arıyor. Hepimiz biliyor ve görüyoruz ki Amerika ve İsrail İran'da yenilmiştir' ifadelerini kullandı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına da sert tepki gösteren Aksakal, bu sözleri 'panik içinde yapılmış talihsiz açıklamalar' olarak nitelendirdi.

ABD ile İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen görüşmelere de değinen DSP'li Aksakal, görüşmelerden sonuç çıkmadığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Aksakal, bölge ülkeleri hakkında yanlış hesap yapılmaması gerektiğini ifade etti. İç politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aksakal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ismini değiştirme yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Aksakal, bölgedeki gelişmelerin gölgesinde bu tür tartışmaların öncelikli olmaması gerektiğini söyledi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre ekonomiye de dikkati çeken Önder Aksakal, Türkiye'deki enflasyon verilerini eleştirerek, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu. Gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Aksakal, 'Pazardaki fiyatlar ile açıklanan enflasyon arasında ciddi bir uyumsuzluk var. Bu tabloyu görmezden gelemeyiz' dedi. Aksakal, Ortadoğu'daki savaşın Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirterek, mevcut gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.