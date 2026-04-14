Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi, bugün sabah saatlerinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne pompalı tüfekle giren bir saldırgan, okul koridorlarında rastgele ateş açarak çok sayıda kişiyi yaraladı.

Okul Koridorlarında Rastgele Ateş Açtı

Olay, ilçeye bağlı Rüştü Küçükömer Caddesi üzerinde bulunan okulda meydana geldi. 2007 doğumlu olduğu öğrenilen ve okulun eski bir öğrencisi olan Ö.K., yanındaki pompalı tüfekle okula girerek etrafa ateş açmaya başladı. Saldırı sırasında okulda büyük bir panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, Özel Harekat ve sağlık ekibi sevk edildi.

16 Kişi Yaralandı, Can Kaybı Yok

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerinde ve hastanede yaptığı incelemelerin ardından güncel bilgileri paylaştı. Vali Şıldak’ın açıklamasına göre saldırıda;

10 öğrenci,

4 öğretmen,

1 polis memuru,

1 kantin çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak durumları orta seviyede olan 4 kişinin tedbir amaçlı Şanlıurfa il merkezindeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti

Saldırgan Ö.K., olay yerine gelen polis ekiplerinin "teslim ol" çağrılarına uymayarak okul binası içinde saklandı. Özel Harekat ekiplerinin müdahalesi sırasında köşeye sıkışan ve yakalanacağını anlayan saldırgan, elindeki silahla kendi yaşamına son verdi.

Vali Şıldak: "Münferit Bir Hadise"

Vali Şıldak, saldırganın sadece 9. sınıfta bu okulda eğitim gördüğünü, daha sonra eğitimine Açık Öğretim Lisesi'nde devam ettiğini belirtti. Olayın çok yönlü olarak araştırıldığını vurgulayan Vali, şunları kaydetti:

"Okullarımızın güvenliği konusunda tüm tedbirleri almamıza rağmen böyle münferit hadiseler olabiliyor. Adli ve idari süreçler titizlikle yürütülüyor. Tüm Siverek ve Şanlıurfa’mıza geçmiş olsun."

Olayın ardından okul tahliye edilirken, çocuklarının durumunu öğrenmek isteyen ailelerin okul ve hastane önündeki endişeli bekleyişi sürüyor.