CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan görüşmesinin ardından yapılan açıklamalarda, erken seçim çağrısı öne çıktı. İki lider, ara seçimin anayasal zorunluluk olduğunu vurgularken, Türkiye'nin erken seçime gitmesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Daha önce planlanan ancak Hüsamettin Cindoruk'un vefatı nedeniyle ertelenen görüşme, sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Görüşme sonrası açıklama yapan CHP lideri Özel, siyasi partilerle yürüttükleri temaslar kapsamında önemli başlıkları ele aldıklarını belirterek, özellikle İran'da yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri üzerine hazırladıkları raporu Arıkan'a sunduklarını ifade etti. Raporda; emekliler, emekçiler, küçük esnaf, çiftçiler, KOBİ'ler ve sanayiciler için kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerinin yer aldığı belirtildi. Özel ayrıca, siyasi etik ve şeffaflık konularında ortak çalışma kararı aldıklarını vurgulayarak, 'Siyasi Ahlak ve Etik Yasası'nın çıkarılması için tüm partilerle birlikte çalışacağız. Bu düzenleme; bürokratlardan siyasetçilere kadar geniş bir alanı kapsamalı' dedi.

'ARA SEÇİM ANAYASAL ZORUNLULUK'

Ara seçim tartışmalarına da değinen Özel, bunun anayasal bir gereklilik olduğuna dikkat çekerek, 'Ara seçim Meclis'in görevidir. Bu konuda 'gündemimizde yok' demek Meclis'e saygısızlıktır' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin esas ihtiyacının erken seçim olduğunu savunan Özel, iktidarın seçimden kaçtığını ileri sürdü. 'Sandıktan kaçmak, milletten kaçmaktır' diyen Özel, seçimin geciktirilmesinin siyasi sonuçları olacağını belirtti.

ARIKAN: 'ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise açıklamasında, muhalefet partilerinin seçimden kaçmayacağını vurgulayarak, erken seçimin Türkiye için kaçınılmaz bir süreç olduğunu söyledi. Türkiye'deki sorunların geçici çözümlerle değil, köklü politikalarla aşılabileceğini ifade eden Arıkan, mevcut ekonomik ve sosyal tabloya dikkat çekti. 'Külliye ile Anadolu'nun gündemi arasında ciddi fark var' diyen Arıkan, halkın yaşadığı sorunların yerinde görülmesi halinde erken seçim kararının kaçınılmaz olacağını savundu. Arıkan ayrıca, geçmişte olduğu gibi siyasi aktörlerin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, erken seçim çağrısını yineledi.