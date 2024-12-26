Gazeteci Sibel Arna’nın youtube kanalı “Ne Olursan Ol Rahat Ol” a konuk olan menajer Özgür Aras, sanat dünyasına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sezen Aksu ile yakınlığı ile bilinen Aras, Sezen Aksu’nun sahneye çıkmayı hiç istemediğini bu konunun tam bir umutsuz vaka olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Menajer Özgür Aras, sanat dünyasına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Sibel Arna’nın youtube kanalı “Ne Olursan Ol Rahat Ol” a konuk olan; Demet Akalın, Seda Sayan, İrem Derici, Deniz Seki, Gülben Ergen gibi isimlerle çalışan ve Sezen Aksu ile yakınlığı ile bilinen menajer Özgür Aras, Sezen Aksu’nun sahneye çıkmayı hiç istemediğini bu konunun tam bir umutsuz vaka olduğunu söyledi.

ANNEMİ KAYBETTİĞİM ZAMAN SEZEN AKSU BANA ANNELİK YAPTI

"Sezen Aksu ile meslek hayatımın belli dönemlerinde yanyana geldik. Ama annemin hastalığı ve kaybı süresinde çok yakınlaştık. Bana kol kanat gerdi diyebilirim" diyen Özgür Aras, "Ayakta kalabilmemin başlıca nedenlerindendi. Bana annelik yaptı, bana ablalık yaptı, bana hamilik yaptı. Sonrasında ilişkimiz... Başka bir şeye evrildi. O yüzden hayat mentorlarından birisi. O da tabii çok kayıplarla sınanmış bir insan olduğu için en iyi o anlar. İşte birbirimize çok benziyoruz. Böyle geçtiğimiz yollar, ben onun bir yeni sürümü gibi. Ortak dilimiz çok" diye konuştu.

Programda Sezen Aksu'nun sahnelere dönme konusunda baskı yapıp yapmadı sorusunu da yanıtlayan Aras, "Her seferinde, her telefonu kapattığımda, kapatırkenki cümlem. Ama bu tabii işin esprisi. Kendisinin kararı, kendisinin verdiği bir şey. Onun anlattığı şeye çok saygı duyuyorum. Ama ben şanslıyım. Ben bir sürü Sezen Aksu konserime gittim. Bir sürü sahneyi izleyebildim. Ama yeni nesil, onu özleyenler bundan mahrum olması tabii ki. Umudumuzu kesmeyelim mi peki? Evrene bu mesajı yolluyorum ama umutsuz vaka. Hiç istemiyor" dedi.

Menajer Özgür Aras, Sibel Arna’ya birlikte çalıştığı ünlülerin “enlerini” bakın nasıl sıraladı:

En iyi kalplisi? Yonca Evcimik. Açık ara.

En romantik? İrem Derici.

En doğal komiği? Simge. Potlar kraliçesidir.

En şeytan tüyü olanı? Berkay