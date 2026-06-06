Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon 2. Koro Festivali'nin kapanış konserine katıldı. Trabzon'un bir kültür ve sanat şehri olduğuna vurgu yapan Başkan Genç, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, yerel sanat faaliyetlerini güçlendirmek ve kültür-sanat bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Trabzon 2. Koro Festivali'nin final konseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katılımıyla gerçekleştirildi. Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde üç gün süren festivale, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 35 koro katıldı. Toplam 8 konserin yer aldığı festivalin final programına Başkan Genç'in yanı sıra çok sayıda sanatsever de iştirak etti. Başkan Genç, Trabzon'un kültür ve sanat alanındaki birikimine dikkat çekerek, şehrin bu kimliğini güçlendirecek organizasyonlara destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

TRABZON KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİDİR

Trabzon Koro Festivali'nin bu yıl ikinci kez düzenlendiğini belirten Başkan Genç, 'Trabzon, bir kültür ve sanat şehridir. Böyle bir şehirde belediye başkanı olmaktan her zaman büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu anlayışla, bir yandan uluslararası kültür-sanat organizasyonlarına ev sahipliği yaparken, diğer yandan da şehrimizdeki çok değerli korolarımızın çalışmalarını destekliyoruz. Başta kıymetli mesai arkadaşlarım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem Trabzon'umuzdan hem de ülkemizin çeşitli il ve şehirlerinden gelen korolarımız burada birbirinden güzel eserler seslendiriyor. Biz de bundan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Pırıl pırıl yavrularımız sahne alıyor, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Salonlarımız festival boyunca tıklım tıklım doldu. Bugün de aynı coşku ve heyecanla festivalimizin finalini gerçekleştiriyoruz. Bu güzel icrayı sergileyen sevgili yavrularımıza, değerli hocalarımıza ve festivalimize katılan tüm korolarımıza gönülden teşekkür ediyorum' dedi.