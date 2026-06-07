Türk müziğinin eşsiz sesi Sibel Can, Cahide Palazzo sahnesindeki sezon finalinde yine unutulmaz bir performansa imza attı. Yaklaşık üç saat boyunca sahnede kalan sanatçı, güçlü yorumu ve zengin repertuvarıyla dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz ay üst üste iki gün sahne aldığı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda binlerce müzikseverle buluşan Sibel Can, yoğun ilgi nedeniyle bir kez daha Harbiye'ye dönüyor.

Günler öncesinden tükenen konserlerin ardından gelen yoğun talep üzerine sanatçı, 23 Temmuz'da yeniden Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Gecede, Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan son albümünden sevilen şarkıların yanı sıra kariyerine damga vuran hitlerini de seslendiren Sibel Can, Türk müziğinin farklı dönemlerinden seçkin eserleri kendine özgü yorumuyla dinleyicilerle buluşturdu. Duygusal anların yaşandığı gecede sanatçının sahnedeki enerjisi ve seyircisiyle kurduğu güçlü bağ büyük beğeni topladı.

Sahne şıklığıyla da göz kamaştıran Sibel Can, Amor Garibovic imzalı taş işlemeli renkli elbisesiyle zarafetini bir kez daha ortaya koydu.

Doğal saçları ve sade makyajıyla tamamladığı görünümü, güçlü sahne duruşuyla bütünleşti.