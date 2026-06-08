Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, sekizinci gününde Sagopa Kajmer konseriyle festival ziyaretçilerini bir araya getirdi. Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleşen konsere yoğun ilgi gördü.

MANİSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Sagopa Kajmer, konser boyunca '366.Gün', 'Affetmem', ve 'Galiba' başta olmak üzere repertuvarında yer alan sevilen şarkılarını seslendirdi.

Festival alanını dolduran dinleyiciler ise sanatçının şarkılarına baştan sona eşlik ederek konser boyunca Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda ortak bir atmosfer oluşturdu. Alanı dolduran binlerce kişinin aynı anda yükselen sesi, gecenin öne çıkan anları arasında yer aldı.

Sagopa Kajmer'in repertuvarına festival alanından eşlik eden binlerce kişi, festivalin hafızalarda yer edecek akşamlarından birine tanıklık etti.