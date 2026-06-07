Ünlü sunucu ve şarkıcı Ömür Gedik, Harbiye Açıkhava'da gerçekleşen 'Tuğba Bizi Sezen'e Götür! Senfonik Vol.3' konserinde sahneye çıkarak seslendirdiği 'Namus' şarkısıyla büyük beğeni topladı.

İSTANBUL (İGFA) - Ömür Gedik, önceki akşam dünyaca ünlü, Grammy adayı Esin Aydıngöz yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde Harbiye Açıkhava'da gerçekleşen 'Tuğba Bizi Sezen'e Götür! Senfonik Vol.3' konserinde gecenin sürpriz konuklarından biri olarak sahneye çıktı.

'En sevdiğim Sezen Aksu şarkılarından birini söylemekten mutluluk duyuyorum' diyen Ömür Gedik, seslendirdiği 'Namus' şarkısıyla dinleyicilerden tam not aldı.

Konser öncesinde gazetecilerle sohbet eden Gedik, tam bir Sezen Aksu hayranı olduğunu belirterek, 'Sezen Aksu ile yaptığımız telefon konuşmaları genellikle hayvanlar üzerine oluyor. Hayvanları kurtarmak için neler yapılabileceğini konuşuyoruz. Kendisi hayvanlar konusunda çok duyarlı bir insan' ifadelerini kullandı.