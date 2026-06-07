Ameliyatları nedeniyle sahnelere ara veren Murat Dalkılıç, İstanbul'da 4 gün üst üste verdiği konserlerle müziğe döndü. Son olarak Terzi'nin sezon finalinde sahne alan sanatçı, performansıyla yaz sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Arka arkaya geçirdiği ameliyatlar nedeniyle sahnelere bir süre ara veren Murat Dalkılıç, müziğe hızlı bir dönüş yaptı. Başarılı sanatçı, İstanbul'da 4 gün üst üste 4 ayrı konserde sahne alarak dinleyicileriyle buluştu.

Üçü özel davet olmak üzere yoğun bir konser maratonu gerçekleştiren Dalkılıç, önceki gece de İstanbul'un gözde eğlence mekânlarından Terzi'nin sezon finalinde sahneye çıktı.

Günler öncesinden tüm rezervasyonları tükenen gecede sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren sanatçı, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahne enerjisi ve performansıyla büyük beğeni toplayan Murat Dalkılıç, konser temposuyla yaz sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı.