Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve STK’lar iş birliğinde engelli bireylere özel, “Özel Gereksinimli Bireyler ve Beslenme” semineri verildiKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, DAREN (Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi) ve STK’lar iş birliğinde engelli bireylere “Özel Gereksinimli Bireyler ve Beslenme” konulu eğitim semineri düzenlendi.

Beslenme uzmanı tarafından verilen seminerde engelli bireylerin beslenme sorunları ve beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiği konusu ele alındı. Engelli bireylerin günlük yeme içme alışkanlıklarında yaptıkları doğru ve yanlış bilgiler açığa çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve STK’lar iş birliğinde planlanan ‘’Özel Gereksinimli Bireyler ve Beslenme’’ eğitim semineri Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde düzenlendi. Seminere Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Selma Gülenc, Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurdoğan Yılmaz, Darıca Kent Konseyi Başkanı Orhan Pala, AK Parti Darıca Kadın Kolları Başkanı Sevgi Takan, Darıca BBP İlçe Başkanı Memet Yılmaz, Darıca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Candemir, Darıca Milli Eğitim Müdürü Epilepsi Yaşam Derneği Kocaeli Temsilcisi ve Darıca Kent Konseyi Engelsiz Meclis Başkanı Ersin Başaran, Darıca Bir Umut Engelliler Dernek Başkanı Melek Arıkan ve engelli bireyler ile aileleri katıldı.

HASTALIK GRUPLARINA GÖRE BESLENME

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman diyetisyen tarafından çok kapsamlı olarak hazırlanan seminer engelli ebeveynleri için de yol gösterici oldu. Seminerde engelli bireylerin engel durumlarına göre beslenme alışkanlıkları oluşturulması gerektiği vurgusu yapıldı. Hangi rahatsızlık alanında hangi diyet programlarının kullanılması gerektiği anlatıldı. Diyetleri tedavi yöntemleri konu başlıkları olarak Fenilketonüri (PKU) ve beslenme tedavisi, Down Sendromu ve beslenme tedavisi, Otizm Spektrum Bozukluğu ve beslenme tedavisi, Nörolojik Reterdasyonlar için Zihinsel Reterdasyon ve beslenme tedavisi, bedensel gereksinimli bireylerde obezitede tedavi edici diyet programları anlatıldı. Ayrıca Otizm Spektrum bozukluğu olan hastalara beslenme alışkanlığı olarak; glutensiz kazeinsiz diyet, feingold diyet, ketojenik diyet, düşük okzalat diyet, GAPS diyet önerildi.

ÖZEL BİREYİN ALERJİK DURUMUNA GÖRE BESLENME

Uzman diyetisyen tarafından beslenmenin önemine dikkat çekilerek Fenilketonüri (PKU) rahatsızlığı olan bazı bireylerde bireyin sindirdiği gıdanın kana emiliminde veya metabolizmasında sorun yaşanıldığı belirtildi. Bu tip durumlarda ise; sindirim organlarımızın sağlıklı ve sorunsuz çalışmasına odaklanılması gerektiği, bireyin tanısına ve alerjik yanıtına özgü beslenme tedavisi oluşturulması önerisinde bulunuldu. Bağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerin sayısını artırmak için glütenden uzak durması, kazeine ve laktoza alerjisi yoksa süt, yoğurt, kefir tüketilmesi gerektiği önerildi. Tedavi yöntemlerinin bir beslenme uzmanı, uzman hekim, aile ve birey ile birlikte planlanmasının önemi vurgulandı.