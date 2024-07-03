Kocaeli'de Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’ni inceleyen Başkan Büyükakın, yaptıkları her yatırımda ve hizmette vatandaşın hayatına dokunduklarını söylediKOCAELİ (İGFA) - Özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve kente kazandıracağı Engelsiz Yaşam Merkezlerinin birini Gebze bölgesi için inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda kent genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden birçok projeyi yerinde takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Millet Bahçesi alanında yapımı hızla devam eden Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Projede inşaatın ilerleme oranının yüzde 65’e ulaştığı bilgisini alan Başkan Büyükakın, “Gebze Engelsiz Yaşam Merkezimiz çok yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak. Bu merkezde günde 500 özel birey hizmet alacak” dedi.

“SOSYAL HAYATA AKTİF KATILACAKLAR”

Başkan Büyükakın’a incelemeleri sırasında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç eşlik etti. Teknik personelden bilgi alan Başkan Büyükakın, binayı gezerek merkezin geldiği son durumu yerinde gördü. Yaptıkları her yatırımda ve hizmette vatandaşın hayatına dokunmaya gayret gösterdiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Engelli ve özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanına entegre edilmesi için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Engelli vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. İzmit ve Gebze Engelsiz Yaşam Merkezleri bunlardan biri. Burada yeni bir konsept oluşturuldu. Farklı engel grupları ve farklı yaş gruplarından oluşan özel bireylerimize burada kucak açacağız. Bu merkezde günde 500 engelli birey hizmet alacak. Engelsiz Yaşam Merkezimiz özel çocuklarımızın yanı sıra ailelerinin de rahatlamasına imkân sağlayacak. Ayrıca özel rehabilitasyon merkezlerinde verilmesi çok mümkün olmayan hizmetlerin bir kısmının burada verilmesi mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

MERKEZDE NELER VAR?

Gebze Engeliz Yaşam Merkezi’nde 5 adet otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası özel bireylere hizmet verecek. Merkezde ayrıca spor salonu, bay-bayan engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 adet bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, 5 adet derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak.