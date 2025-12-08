Edirne'de Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV)'nın toplantısında kartlı sistem uygulaması, burs planlaması ve 2026 hedefleri masaya yatırıldı.

Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) Yönetim Kurulu toplantısı, geçtiğimiz cuma günü Keşan Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yönetim kurulu üyeleri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

KİSEV bürosunda yapılan toplantıda; hayır çeşmeleri için kartlı sisteme geçiş ve dolum noktalarının belirlenmesi, 2025-2026 öğretim yılı üniversite burslarının planlaması ve 2026 yılı hedefleri görüşüldü.

Kaymakam Aziz Mercan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 'KİSEV'e bağış ve destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İyilik ve dayanışmanın büyüdüğü bir Keşan için çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.