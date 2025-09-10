2025 Ağustos'unda oyun satışları Temmuz ayına göre yüzde 13, bir önceki yıla göre yüzde 17 artış kaydetti. En çok satan oyunlar arasında Counter-Strike 2 ve PUBG Mobile bulunurken, en fazla satış İstanbul'da yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Oyunfor’un raporladığı verilere göre Ağustos ayındaki oyun satışları, son dönemin en iyi rakamları arasında yer aldı.

2025 yılının Ağustos ayında oyun satışlarında büyük bir yükseliş gerçekleşti. Temmuz 2025'e göre yüzde 13, Ağustos 2024'e göre ise yüzde 17 oranında artış yaşandı.

EN ÇOK OYUN İÇİ SATIŞ YAPILAN 10 OYUN

Counter-Strike 2: FPS türünün öncülerinden biri olan bu oyun, rekabetçi oyun deneyimlerine olan talebin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Counter-Strike serisinin devamı olarak, oyunculara yüksek tempolu ve stratejik bir deneyim sunuyor.

PUBG Mobile: Battle Royale türünün popüler oyunlarından biri olarak, mobil platformda da geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmeye devam ediyor.

Valorant: Riot Games'in FPS türündeki bu oyunu, hem rekabetçi yapısı hem de stratejik derinliği ile oyuncular arasında popülerliğini sürdürüyor.

Garena Free Fire: Mobil oyunlar arasında büyük bir popülariteye sahip olan Free Fire, önceki aylara göre satışlarını artırarak mobil oyun pazarında güçlü bir varlık gösterdi.

Mobile Legends: Mobil MOBA oyunları arasında kendine sağlam bir yer edinmiş olan Mobile Legends, geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.

Honor of Kings: MOBA türünde bir oyun olan Honor of Kings, özellikle Asya pazarında büyük bir başarı yakalıyor.

World of Warcraft: MMORPG türündeki bu oyun, yıllardır oyuncuları etkileyen geniş bir dünyaya ve zengin bir içeriğe sahip.

League of Legends: Uzun süredir popülerliğini koruyan bu MOBA oyunu, oyunculara derinlemesine bir strateji deneyimi sunuyor ve e-spor arenasında da son derece etkin bir yere sahip.

Metin 2: Türkiye'de oldukça tanınmış olan bu MMORPG oyunu, yerel pazarın güçlü temsilcilerinden biri.

Call of Duty: Warzone: Bedava oynanabilen bu Battle Royale, halen popülerliğini sürdürüyor.

İLLERE GÖRE DAĞILIM

Oyunfor'dan gelen bilgilere göre oyun alışverişlerinde Ağustos ayında en çok alışveriş İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u; Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti.