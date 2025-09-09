Antalya Büyükşehir Belediyesi, üzüm hasadının başlamasıyla birlikte üreticilere büyük kolaylık sağlayan bir hizmeti daha hayata geçirdi.ANTALYA(İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda üreticilere ekipman desteği sağlamaya devam ediyor. Antalya’da üzüm hasadına başlanmasıyla birlikte üretiminin yoğun olduğu ilçelere gönderilen üzüm sıkma makineleri ile üreticilere destek veriliyor.

Talepler doğrultusunda mahalle muhtarlarına teslim edilen makineleri vatandaşlar ücretsiz kullanarak zamandan da tasarruf ediyor. Saatte 1 ton üzüm sıkma kapasitesine sahip makineler ile pekmez yapımındaki zorlu üzüm sıkma işlemi kolaylaşıyor.

EN AZ ZAİYATLA KALİTELİ ÜRÜN ELDE EDİLİYORKumluca Karacaören Mahallesi’ne gönderilen üzüm sıkma makinesiyle vatandaşlar, geleneksel yöntemlerin aksine artık çizmelerle üzüm çiğnemek zorunda kalmadan, kısa sürede kaliteli şıra elde edebiliyor. Saatte 1 ton üzüm işleme kapasitesine sahip makineler, üreticilerin iş yükünü büyük ölçüde azaltıyor.

ÜCRETSİZ EKİPMAN DESTEĞİYLE YERELDEN KALKINMA

Mahalle muhtarlarına teslim edilen makineler, vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda üreticilere ekipman desteğini sürdürüyor. Tekniker Muharrem Akman, “Kadınlarımızın ve üreticilerimizin iş gücünü hafifletmek için bu makineleri talepler doğrultusunda ulaştırıyoruz” dedi.

İŞ YÜKÜMÜZÜ AZALTTI

Karacaören Mahallesi sakinlerinden Perihan Uysal, “Eskiden saatler süren üzüm sıkma işi şimdi dakikalar içinde bitiyor. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz” derken, Hörü Uysal ise “Teknoloji artık evimize kadar geldi. En zor dediğimiz işi kolayca yapıyoruz” ifadelerini kullandı.