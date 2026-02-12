Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın liderliğinde Ankara'da düzenlenen programda, 7 pilot ilde mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik yol haritası ele alındı. 85 üniversitenin yöneticileri toplantıya katıldı.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Programı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın liderliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. Programa, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep ve Konya'yı kapsayan 7 pilot ildeki 85 üniversitenin rektörleri, rektör yardımcıları ve meslek yüksekokulu yöneticileri katıldı.

Toplantıda, YÖK tarafından belirlenen mesleki eğitim politikalarının sahada nasıl uygulanacağı ve pilot uygulamanın çerçevesi kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Program kapsamında; mesleki eğitimin iş gücü piyasası ile uyumunun artırılması, üniversite-sektör eşleşmesinin veriye dayalı olarak güçlendirilmesi, bölgesel planlama ve kontenjan optimizasyonunun sağlanması hedeflerine yönelik uygulama modeli ve yol haritası paylaşıldı.

YÖK Başkanı Özvar, mesleki eğitimin niteliğini artırmaya ve üniversitelerin sektörle daha güçlü iş birlikleri kurmasına yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Pilot uygulamanın sonuçlarının, yükseköğretim sisteminde daha geniş çaplı dönüşüme zemin hazırlaması bekleniyor.