Konya Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokolle 10 yeni kütüphane daha Selçuklu'daki okullara kazandırılıyor. Böylelikle kütüphane sayısıyla Türkiye'ye örnek olan Selçuklu da toplam kütüphane sayısı 119'a çıkmış olacak.

KONYA (İGFA) - Türkiye'de yerel yönetimler arasında en çok kütüphaneye sahip olma unvanıyla örnek çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi eğitime verdiği güçlü desteğe yenilerini ekliyor. Bu kapsamda öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırması amacıyla Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokolle 10 yeni kütüphane daha okullara kazandırılmış olacak.

Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşen protokol imza törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç katıldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'KÜTÜPHANE SAYIMIZIN ARTMASI EĞİTİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM'

Eğitim alanında yaptıkları yatırımlarla hem Konya hem de Türkiye'ye örnek olmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ' Eğitim alanında her zaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle en güçlü iş birliğini yürütüyoruz. Hem SEDEP-SETAP programlarıyla hem okul içerisindeki yapılan etkinliklerle hem de okullarımızda fiziki anlamda yaptığımız yatırımlarla dokunmadığımız bir okulumuz kalmamış olacak. Bugün de yine 10 okulumuza yapacağımız kütüphaneyle birlikte inşallah Selçuklumuzdaki kütüphane sayımızı 119'a çıkartmış olacağız.

Şu anda 100'ü okul kütüphanesi, Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz, çocuk kütüphanemiz ve 9 adet de halk kütüphanemiz mevcut. Okullarımızdaki kütüphane sayımızı arttırdığımız zaman hem okullarımızdaki öğrencilerimiz bu kütüphanelerimizden en verimli şekilde faydalanıyorlar hem de uygun olan okullarımızda aslında vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz de kütüphanelerimizden yararlanma imkanına sahip oluyorlar. Bu manada kütüphane sayımızın artması ve okullarımızda kalıcı bir şekilde nitelikli kütüphanelerin yapılmış olması eğitim için önemli bir kazanım diye düşünüyorum.

Yapacağımız protokol ile birlikte Sultan Mesut İlkokulu, Fatih Ortaokulu, Selçuklu Belediyesi İlkokulu, Adil Karaağaç Teknik Lisemiz, Aselsan Konya Teknik Lisemiz, Şerife Akkanat İlkokulu, Şehit Musa Esat Kaya İlkokulu, Nesrin ve Ayşegül Kardeşler İlkokulu, TOKİ Ardıçlı Ortaokulu ve yapımını tamamladığımız Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisemize yeni kütüphanelerimizi inşallah kazandırmış olacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün şahsında tüm ekibe, değerli hocalarımıza, okul müdürlerimize, SEDEP ve SETAP koordinatörlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Eğitim alanında yaptığımız işbirliği her zaman örnek oluyor ve Konyamızda, Selçuklumuzda geliştirdiğimiz projeler inşallah bundan sonra da hem Konya'da hem de Türkiye'de örnek olmaya devam edecek. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.

SELÇUKLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SAĞDIÇ,'SELÇUKLU BELEDİYEMİZ EĞİTİMİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ'

Kütüphane yatırımının sadece bir mekan oluşturmaktan ibaret olmadığını aynı zamanda geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç,' Bugün bu protokolle birlikte 10 okulumuza daha kütüphane kazandırmış olacağız. Özellikle bugün protokol kapsamında yer alan kütüphanelerimiz başta olmak üzere, belediyemizin öğrencilerimize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze sunduğu okul dışı öğrenme ortamları ile diğer eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlerde aldığı inisiyatif ve sağladığı kıymetli desteklerden dolayı, tüm eğitim camiamız adına Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Okullarımızda sadece belediyemiz tarafından yapılan kütüphanelerimizde yarım milyonu aşkın kitap mevcut. Bu ne kadar önemli bir hizmeti öğrencilerimiz için ortaya koyduğumuzun işaretidir. Kurumlar arası iş birliğinin birlikte hareket etmenin böyle anlamlı başarılara vesile olduğununun altını çiziyorum. Bu iş birliği ile Selçuklumuz kazanıyor, Konyamız kazanıyor. Özellikle Selçuklu Belediyemizi eğitim gönüllüsü bir belediye olarak görüyorum. Bizlere vermiş oldukları her türlü destekten dolayı tekrar şükranlarımı arz ediyor, kütüphane işbirliği protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.

Konuşmaların ardından 10 yeni okul kütüphanesi için protokol imzaları atıldı.