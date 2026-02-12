Antalyalı 12. sınıf ve mezun öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi'nde (ATABEM) ücretsiz olarak verilen kurslarla hazırlanıyor. 2025-2026 eğitim öğretim sezonu ortasına gelinirken, kurs merkezlerinde çalışmalar yoğun bir tempoyla devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ATABEM, gençlere sunduğu ücretsiz ve nitelikli eğitim hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik hizmet veren ATABEM'lerde dersler başarılı şekilde ilerliyor.

12. sınıf ve mezun öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için hizmet veren ATABEM, sağladığı ücretsiz ve nitelikli ders imkanlarıyla Antalyalı öğrencilerin yüzlerini güldürüyor.

DERS VE PSİKOLOJİK DESTEK BİRARADA

ATABEM kurs merkezlerinde Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Coğrafya dersleri, alanında uzman eğitmenler tarafından yıl boyunca ücretsiz olarak veriliyor. Öğrencilerin sınav sürecine yalnızca akademik değil, psikolojik olarak da hazırlanabilmesi amacıyla rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği sunuluyor. Ayrıca, etüt çalışmaları ve deneme sınavlarıyla öğrencilerin bilgi düzeyleri pekiştiriliyor.

SINAV SONRASI TERCİH DESTEĞİ DE VERİLİYOR

Üniversite sınavına ATABEM'de aldıkları eğitimle hazırlanan öğrenciler, tercih döneminde de merkezlerden destek almaya devam ediyor. Tercih danışmanlığı hizmetiyle adayların puanları ve yetenekleri doğrultusunda en uygun üniversite ve bölümlere yönlendirilmeleri sağlanıyor. Gençlere sağlanan bu destekle birlikte, geçtiğimiz yıllarda gelen üniversite başarı oranlarıysa, ATABEM'in farkını ortaya koyuyor.