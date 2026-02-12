Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi, Başkan Eyüp Kahveci'nin katılımıyla açıldı. 87 çocuk kapasiteli bakımevi; 4 sınıf, oyun alanı, yemekhane ve geniş bahçesiyle hizmet verecek.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi tarafından doğayla iç içe yeni yerinde hayata geçirilen Gündüz Çocuk Bakımevi, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleşen açılış töreniyle hizmete açıldı.

Açılışa, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, CHP Parti Meclisi Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya, başkan yardımcıları, birim müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Çocuklarımıza yapılan her yatırımın geleceğe yapılan kıymetli bir yatırım olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 'Bir şehrin gerçek gücü, hayallerinde ve aldığı eğitimde saklıdır. Mutlu çocuklar, mutlu yarınlar demektir' ifadelerini kullandı. 87 çocuk kapasitesine sahip, yarım gün ve tam gün seçenekleri bulunan bakımevimizin 4 sınıf, uyku odası, oyun alanları, yemekhane ve geniş bahçesiyle planlandığını belirten Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci, 'Çocuklarımızın korunacağı, düşüneceği, üreteceği, oynayacağı ve doğayla temas edeceği bir yaşam alanını şehrimize kazandırdık' dedi. Güvenliğin en üst düzeyde tutulduğunu ifade eden Başkan Kahveci, uzman öğretmen kadrosu, yardımcı personel ve oyun animatörüyle ailelerimizin çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebileceğini söyledi.

Bakımevinin yeşil alana sahip tek kreş olma özelliğini taşıdığına dikkat çeken Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci, çocuklarımızın doğayla iç içe büyümesinin önemine vurgu yaptı.

Konuşmalar sonrasında yapılan dua eşliğinde kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri ve davetliler, açılışın ardından bakımevini gezerek sınıfları ve eğitim alanlarını yerinde inceledi.