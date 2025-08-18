Döviz kuru ve üretim maliyetlerindeki artışla sıfır otomobil fiyatları yükselirken, yeni ÖTV düzenlemesiyle fiyat artışları hız kazandı. Peşinatın düşük olması, yüksek kredi faizleri ve kredi kısıtlamalarına rağmen ikinci el araç pazarı yaz aylarında hareketlendi. ÖTV düzenlemesi sonrası panik alımlar, ikinci elde de fiyatları yukarı çekti.İSTANBUL (İGFA) - ÖTV düzenlemesi duyurusunun ardından ikinci el araç satışlarında ilk 10 günde ani bir yükseliş yaşandığını belirten sektör temsilcileri, panik alımlar dolayısıyla bazı marka ve modellerde 10 gün içinde fiyatlar yüzde 5-10 arttı.

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, "Örneğin, 2 aydır 2 milyon 590 bin TL’ye ilanda olan bir aracın fiyatı, ÖTV artışından 2 gün sonra 2 milyon 890 bin TL’ye çıktı. Şu an durum sakinleşti, ancak sıfır araçlardaki fiyat artışları devam ederse ikinci el de etkilenecek” dedi.

PSİKOLOJİK SINIR 1 MİLYON TL

Erdem, ilan platformlarında araçların üçte ikisinin 1 milyon TL’nin altında olduğunu, ancak tüketicilerin daha güvenli, teknolojik ve donanımlı araçlara yöneldiğini vurgulayarak, “1 milyon TL üstü, özellikle 1-2 milyon TL aralığı, talebin yoğun olduğu bölge oldu. Tüketicinin beklentisi bu seviyelere kaydı” diye ekledi.

İkinci el pazarı, ÖTV düzenlemesinin etkisiyle geçici bir hareketlilik yaşasa da, fiyatların zamanla dengelenebileceği öngörülüyor.