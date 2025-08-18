Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Türkiye genelinde KFE, bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 187,7 seviyesine ulaştı. Yıllık bazda nominal artış yüzde 32,8 olurken, reel bazda yüzde 0,5’lik bir azalış kaydedildi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise fiyat hareketleri farklılaştı.ANKARA (İGFA) - TCMB’nin verilerine göre, 2025 Temmuz ayı KFE’si (2023=100), bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 yükselerek 187,7 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal artış yüzde 32,8 olarak gerçekleşti, ancak enflasyon etkisiyle reel bazda yüzde 0,5’lik bir düşüş yaşandı. Konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izleyen bu endeks, Türkiye’deki konut piyasasının genel trendlerini yansıttı.

BÜYÜK ŞEHİRLERDEKİ FİYAT HAREKETLERİ

Aylık bazda incelendiğinde İstanbul’da fiyatlar yüzde 0,6, Ankara’da ise yüzde 1,2 oranında arttı. İzmir’de ise yüzde 1,0’lık bir azalış görüldü.

Yıllık bazda ise İstanbul’da yüzde 33,5, Ankara’da yüzde 42,9, İzmir’de yüzde 31,0 artış kaydedildi.

BÖLGESEL FARKLILIKLAR

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre, Temmuz'da yıllık konut fiyat endeksi değişimlerinde en yüksek artış yüzde 42,9 ile Ankara bölgesinde gözlendi.

En düşük artış ise yüzde 19,6 ile Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde gerçekleşti.

Veriler, konut piyasasındaki bölgesel farklılıkları ortaya koydu.