Ankara'da Demetevler Metro İstasyonu'nda bir köpeğe belediye görevlileri tarafından darp edildiği iddialarının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı bir inceleme ve soruşturma başlattı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 Ocak 2026 tarihinde 153 Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar üzerine Demetevler Metro İstasyonu'nda bir köpeğin belediye görevlileri tarafından darp edildiği iddialarını araştırmak amacıyla EGO Genel Müdürlüğü tarafından derhal inceleme süreci başlattı.

Belediye açıklamasına göre, iddiaya konu alanlardaki güvenlik kamera kayıtları saniye saniye incelendi ve gerekli tüm görüntüler depolandı. Ayrıca hayvanseverler ve köpeği muayene eden veteriner hekimle görüşülerek detaylı bilgi alındı.

Kamuoyunda soru işaretlerine yer bırakmamak için sürecin daha da genişletildiği belirtildi. 15 yaşındaki 'Matmazel' isimli köpek, bağımsız ve uzman bir kurum tarafından tekrar incelenmek üzere gömüldüğü yerden alındı.

Ankara Barosu yetkilileri de sürece dahil edilerek köpek, darp edilip edilmediğinin tespiti için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Yapılan açıklamada, incelemenin yaklaşık 15 gün sürebileceği ancak sürenin kısaltılması ve öncelik verilmesi talebinde bulunulduğu ifade edildi. Belediye, köpeğin herhangi bir vatandaş adına kayıtlı olmaması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na da adli işlem başlatılması için yazılı talepte bulundu. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince bakanlık yetkilileri tarafından işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın selameti açısından iddialara konu olan kişiler geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılırken, yetkilielr, sürecin şeffaf ve hızlı şekilde tamamlanacağını duyurdu.